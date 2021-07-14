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Космический туризм стал частным

Сергей Василенок
29 минут назад
Космический туризм стал частным
Фото: ТАССТАСС
️ Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

Наступила эра частного космического туризма
Июль две тысячи двадцать первого года войдёт в историю как момент, когда космический туризм перестал быть прерогативой государственных корпораций и превратился в частный бизнес. Первым на этом поприще отметился британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic.
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