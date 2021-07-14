Космический туризм стал частным

Фото: ТАСС ТАСС

В этом выпуске расскажем:

Наступила эра частного космического туризма

Июль две тысячи двадцать первого года войдёт в историю как момент, когда космический туризм перестал быть прерогативой государственных корпораций и превратился в частный бизнес. Первым на этом поприще отметился британский миллиардер Ричард Брэнсон , основатель компании Virgin Galactic.

Создан совершенный чит для видеоигр

Мошенничество в компьютерных играх существовало всегда, но с появлением многопользовательских проектов оно вышло на новый уровень.

Российский нейроимплант возвращает зрение

Лаборатория Сенсор-Тех представила нейроимплант, который возвращает образное зрение абсолютно незрячим людям.

Майнинг снова умирает, на очереди криптовалюта Chia.

Ставшая мегапопулярной этой весной криптовалюта Chia Coin находится на грани забвения. Стоимость монеты уже упала в восемь раз, до восемнадцати тысяч рублей.

Tesla пришлась мышам по вкусу

Электромобили Tesla стали героями нового скандала. Как оказалось, грызунам понравилась изоляция проводки автомобиля. Сама по себе ситуация не уникальна...