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Техно_среда: Представлена Windows 11

Сергей Василенок
30 июня 2021
Техно_среда: Представлена Windows 11
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.

В этом выпуске расскажем:

00:17 — Представлена Windows 11.
Неожиданно для всех компания Microsoft представила свою следующую операционную систему Windows одиннадцать. Неожиданным это событие было по двум причинам.
01:40 — Создан рекордный электросамосвал.
Китай является мировым лидером по числу используемых электромобилей. По состоянию на этот год в стране по дорогам передвигается более четырёх миллионов машин на батарейках. И если раньше это были легковушки и автобусы, то теперь к ним присоединилась крупная техника.
02:50 — Солнечная электростанция в космосе.
Кажется, Китай всерьёз взялся за освоение космоса. Вслед за запуском первой китайской обитаемой космической станцией, в стране представили планы по постройке солнечной электростанции на орбите.
03:57 — Искусственное мясо стало доступней.
Израильский стартап Future Meat создал первый коммерчески успешный проект по созданию искусственно выращенного животного мяса для употребления в пищу.
05:00 — Все устройства NFC имеют дыру в безопасности.
Исследователи из компании IOActive обнаружили критическую уязвимость в протоколе беспроводной связи NFC, который распространен в платежных терминалах и банкоматах.
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