Техно_среда: Представлена Windows 11

В этом выпуске расскажем:

Китай является мировым лидером по числу используемых электромобилей. По состоянию на этот год в стране по дорогам передвигается более четырёх миллионов машин на батарейках. И если раньше это были легковушки и автобусы, то теперь к ним присоединилась крупная техника.