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Как прошла неделя: Кремль нанёс новый удар по оппозиции

Сергей Василенок
6 часов назад
Как прошла неделя: Кремль нанёс новый удар по оппозиции
Фото: ТАССТАСС
«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:
00:41 — Лукашенко получил от Путина что хотел. А чего от него хочет Москва?
06:01 — Турция не откроется, а Египет - да. Как проходит лето россиян?
11:39 — Кремль нанёс очередной удар по оппозиционным политикам и СМИ.
15:09 — Чего ждать от сборной России на Евро-2020?
19:31 — ПМЭФ: ковид, очереди, безумные цены и странные гости.
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