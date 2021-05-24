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Лукашенко поймал сооснователя NEXTA

Сергей Василенок
17 часов назад
Лукашенко поймал сооснователя NEXTA
Фото: соцсетисоцсети
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00:11 — В Минске задержали сооснователя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича;
02:50 — Дмитрию Медведеву пришлось объясняться за принудительную вакцинацию;
04:37 — Россия продолжила достраивать «Северный поток-2»;
05:32 — На «Евровидении» разгорелся кокаиновый скандал.
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