Техно_суббота: Криптовалюты подешевели вдвое

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В этом выпуске расскажем:

Илон Маск обрушил Bitcoin.

На этой неделе настала Чёрная среда для криптовалют. Сразу несколько событий вдвое обрушили курсы Bitcoin и других популярных монет. Первый ударом стало заявление Илона Маска, ранее купившего Bitcoin на полтора миллиарда долларов.

Туристический сезон в космосе открыт.

Двадцатого июля этого года на космическом корабле частной компании Blue Origin полетит первый космический турист. Полёт будет суборбитальным, без путешествия на МКС. Это знаковое событие, так как до этого в космос богатые туристы летали только на российских Союзах.

Музыка без потерь в Apple Music.

На днях компания Apple объявила, что, начиная с июня, в её музыкальном стриминговом сервисе Apple Music можно будет слушать музыку без потерь сжатия в качестве loseless. В принципе, Apple не первая, кто открыл свою музыкальную библиотеку для прослушивания в наивысшем студийном качестве, однако у обновленного сервиса есть несколько очень важных преимуществ.

Windows 10X всё.

Microsoft подтвердила, что закрывает проект операционной системы для двухэкранных планшетов Windows 10X. Фактически, система умерла, так и не выйдя в свет.

Созданы аккумуляторы из бетона.