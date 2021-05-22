В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Техно_суббота: Криптовалюты подешевели вдвое

Сергей Василенок
22 часа назад
Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Техно_суббота: Криптовалюты подешевели вдвое
Фото: ТАССТАСС

В этом выпуске расскажем:

Илон Маск обрушил Bitcoin.
На этой неделе настала Чёрная среда для криптовалют. Сразу несколько событий вдвое обрушили курсы Bitcoin и других популярных монет. Первый ударом стало заявление Илона Маска, ранее купившего Bitcoin на полтора миллиарда долларов.
Туристический сезон в космосе открыт.
Двадцатого июля этого года на космическом корабле частной компании Blue Origin полетит первый космический турист. Полёт будет суборбитальным, без путешествия на МКС. Это знаковое событие, так как до этого в космос богатые туристы летали только на российских Союзах.
Музыка без потерь в Apple Music.
На днях компания Apple объявила, что, начиная с июня, в её музыкальном стриминговом сервисе Apple Music можно будет слушать музыку без потерь сжатия в качестве loseless. В принципе, Apple не первая, кто открыл свою музыкальную библиотеку для прослушивания в наивысшем студийном качестве, однако у обновленного сервиса есть несколько очень важных преимуществ.
Windows 10X всё.
Microsoft подтвердила, что закрывает проект операционной системы для двухэкранных планшетов Windows 10X. Фактически, система умерла, так и не выйдя в свет.
Созданы аккумуляторы из бетона.
Шведские учёные нашли способ превратить дома в гигантские аккумуляторы. Батареей станут бетонные стены, которые, как оказалось, вполне подходят для безопасного хранения электроэнергии.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
Подкасты,Илон Маск,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители