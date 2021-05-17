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В Госдуме придумали, как победить бедность в России

Сергей Василенок
17 мая 2021
В Госдуме придумали, как победить бедность в России
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Россия предложила роль посредника в палестино-израильском конфликте;
01:45 — В Госдуме наконец-то нашли способ победить бедность;
02:55 — Елена Малышева назвала безграмотными тех, кто носит маски;
04:20 — ГИБДД начнёт ловить нарушителей новым способом;
05:03 — Сибирские старообрядцы начали обучать российских спецназовцев.
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