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Европа продолжает давить на Россию

Сергей Василенок
28 минут назад
Европа продолжает давить на Россию
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Болгария обвинила Россию в причастности ко взрывам на военных складах;
01:18 — На чемпионате мира по шашкам спортсменку из России оставили без флага;
02:42 — Европарламент предложил ввести жёсткие санкции против российских олигархов;
03:48 — Телеведущая Анастасия Ивлеева осталась без своего Lamborghini.
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