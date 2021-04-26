Техно_суббота: По следам презентации Apple

В этом выпуске расскажем:
Apple выпустила поисковую метку AirTag.
На минувшей презентации Apple были представлены как обновления существующих устройств компании, так и принципиально новые вещи. И начнём именно с новинки. Наконец-то представлена долгожданная метка для поиска вещей AirTag.
Новые iMac, iPad и новые цены.
Помимо AirTag Apple удивила аудиторию настольными компьютерами iMac с экраном 24 дюйма. Компания перевела компьютер на собственный процессор M1, и вместе с тем полностью изменила дизайн iMac. Теперь моноблок напоминает iPad на подставке, настолько он стал тонким. К тому же iMac вышел не в одном, а в семи цветах.
Криптовалюта грозит дефицитом накопителей.
Геймеры буквально ненавидят майнеров криптовалют за то, что те спровоцировали невиданный прежде дефицит игровых видеокарт. Но, кажется, впереди новая напасть. Криптовалюта Чиа-коин уже привела к дефициту жестких дисков и SSD-накопителей. Чиа-коин добывается весьма необычным способом.
Процессор на 850 тысяч ядер.
Массовые процессоры для домашних компьютеров имеют в среднем четыре или шесть ядер. Серверные процессоры включают по шестнадцать или двадцать четыре ядра. Но все они меркнут перед детищем компании Cerebras, которая представила процессор WSE-2, состоящий из восьмисот пятидесяти тысяч ядер, работающих на частоте три гигагерца.
Sonyи Microsoft дерутся, а геймеры рады.
Игровые консоли PlayStation 5 и Xbox Series, запущенные в продажу в конце прошлого года, выходят на новый виток конкурентной борьбы. Sony и Microsoft
решили копировать лучшие практики друг друга, пытаясь переманить колеблющуюся аудиторию на свою сторону.