Техно_суббота: По следам презентации Apple

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В этом выпуске расскажем:

Apple выпустила поисковую метку AirTag.

На минувшей презентации Apple были представлены как обновления существующих устройств компании, так и принципиально новые вещи. И начнём именно с новинки. Наконец-то представлена долгожданная метка для поиска вещей AirTag.

Новые iMac, iPad и новые цены.

Помимо AirTag Apple удивила аудиторию настольными компьютерами iMac с экраном 24 дюйма. Компания перевела компьютер на собственный процессор M1, и вместе с тем полностью изменила дизайн iMac. Теперь моноблок напоминает iPad на подставке, настолько он стал тонким. К тому же iMac вышел не в одном, а в семи цветах.

Криптовалюта грозит дефицитом накопителей.

Геймеры буквально ненавидят майнеров криптовалют за то, что те спровоцировали невиданный прежде дефицит игровых видеокарт. Но, кажется, впереди новая напасть. Криптовалюта Чиа-коин уже привела к дефициту жестких дисков и SSD-накопителей. Чиа-коин добывается весьма необычным способом.

Процессор на 850 тысяч ядер.

Массовые процессоры для домашних компьютеров имеют в среднем четыре или шесть ядер. Серверные процессоры включают по шестнадцать или двадцать четыре ядра. Но все они меркнут перед детищем компании Cerebras, которая представила процессор WSE-2, состоящий из восьмисот пятидесяти тысяч ядер, работающих на частоте три гигагерца.

Sonyи Microsoft дерутся, а геймеры рады.