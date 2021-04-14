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Россию могут отключить от Visa и MasterCard

Сергей Василенок
11 часов назад
Россию могут отключить от Visa и MasterCard
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Джо Байден предложил Путину личную встречу;
01:07 — НАТО стягивает войска к границе с Россией;
02:00 — Алексею Навальному не дают читать Коран;
03:02 — Россию могут отключить от систем Visa и MasterCard;
03:59 — Деньги за путёвки в Турцию вернут не всем.
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Подкасты,Алексей Навальный,Джозеф Байден,Visa,НАТО,Google,Apple,Россия,
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