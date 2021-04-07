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«Скопинскому маньяку» заткнули рот

Сергей Василенок
26 минут назад
«Скопинскому маньяку» заткнули рот
Фото: ТАССТАСС
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00:10 — Сергей Шойгу объявил проверку боеготовности армии;
01:22 — России угрожает сахарный кризис;
02:19 —«Скопинскому маньяку» запретили общаться с прессой;
03:06 — Европейский регулятор признал опасность вакцины AstraZeneca;
03:51 — СКР всё-таки решил проверить песню Манижи на экстремизм.
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