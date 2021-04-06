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Twitter прогнулся под Роскомнадзор

Сергей Василенок
9 часов назад
Twitter прогнулся под Роскомнадзор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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00:09 — Владимир Путин подписал несколько важных законов;
01:21 — Алексея Навального перевели в медсанчасть;
02:28 — Россиянину грозит тюрьма за эротическую фотосессию в Дубае;
03:45 — Роскомнадзор передумал блокировать Twitter;
04:34 — Кубанское село Гайдук оказалось «Гей-уткой».
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