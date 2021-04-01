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Валентина Матвиенко стала музыкальным критиком

Сергей Василенок
7 часов назад
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Валентина Матвиенко стала музыкальным критиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости
00:09 — Между Россией и Италией вспыхнул шпионский скандал;
00:51 — Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме;
02:11 — Хорватия разрешила въезд привившимся российскими вакцинами;
02:58 — Валентина Матвиенко обругала песню Манижи для «Евровидения»;
04:03 — Лыжники устроили драку на чемпионате России.
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