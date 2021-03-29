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За оскорбление Путина хотят наказывать жёстче

Сергей Василенок
8 часов назад
За оскорбление Путина хотят наказывать жёстче
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Путин рассказал, почему не привился от коронавируса на камеру;
01:17 — В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление президента;
02:25 — Премьер-министр Армении Пашинян объявил об отставке;
03:19 — Роскосмос опроверг отставку Рогозина.
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