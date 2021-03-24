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Со сторублёвки уберут полуголого Аполлона

Сергей Василенок
7 часов назад
Со сторублёвки уберут полуголого Аполлона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
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00:10 — Центробанк анонсировал смену дизайна рублёвых банкнот;
01:28 — Путин привился от коронавируса;
02:44 — Губернатора Пензенской области отправили в отставку;
03:33 — У Роскосмоса опять нашли многомиллиардные нарушения;
04:27 — Telegram привлёк инвестиций на $1 млрд.
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