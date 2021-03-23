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Россию отключат от SWIFT

Сергей Василенок
16 часов назад
Россию отключат от SWIFT
Фото: ТАССТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент – слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Владимир Путин сегодня привьётся от коронавируса;
00:47 — МИД прокомментировал отказ Байдена от дебатов с Путиным;
01:45 — В Кремле не исключили отключение России от системы SWIFT;
02:33 — Губернатора Пензенской области отправили за решётку;
03:41 — Павел Буре рассказал, как ему играется с президентом.
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