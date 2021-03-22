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Пензенский губернатор попался на взятках

Сергей Василенок
22 часа назад
Пензенский губернатор попался на взятках
Фото: ТАССТАСС
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00:09 — Губернатора Пензенской области задержали за взятки;
01:32 — Черногория открывает границы для привитых россиян;
02:14 — Продать авто с пробегом можно будет через Госуслуги;
02:59 — Хабиб Нурмагомедов рассказал о причинах завершении карьеры;
03:50 — Злобный хомяк Сталин спас жизнь жительнице Великобритании.
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