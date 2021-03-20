В этом выпуске расскажем:
NVIDIA поборолась с майнингом и перестала
Производитель компьютерных видеокарт NVIDIA переживает крайне неоднозначный период для своего бизнеса. С одной стороны, рост стоимости криптовалют спровоцировал бум майнинга и, как следствие, рекордный спрос на игровые видеокарты, на основе которых строятся майнинг-фермы. С другой стороны, игровое сообщество пребывает в ярости. Геймеры не могут обновить свои компьютеры с конца прошлого года, так как тотальный дефицит и спрос со стороны майнеров привели к полному отсутствию видеокарт в свободной продаже и невероятным ценам на те редкие экземпляры, что всё же добираются до магазинов.
Сервисы вводят самоконтроль
Пугающие предсказания фантастов о том, что в будущем частный бизнес возьмёт на себя функции судебной и правоохранительной системы, постепенно становятся правдой.
Intel представила новые процессоры
Компания Intel
наконец-то представила долгожданное одиннадцатое поколение процессоров. Топовая модель Core i9-11900K получила восемь ядер, шестнадцать потоков и частоту до пяти целых трёх десятых гигагерц.
Метанол научились добывать из воздуха
Китайские СМИ отчитались об успешном завершении исследования, которым ученые из Поднебесной были заняты последние двадцать лет. Речь идет об установке по добыче чистого метилового спирта из воздуха с помощью солнечной энергии.
Китайцы победили американский квантовый компьютер
Инженеры из пекинского Института теоретической физики Китайской академии наук
сокрушили миф о невероятном превосходстве квантовых компьютеров над компьютерами обычными. Квантовые компьютеры считаются настоящим прорывом в области вычислений.