В этом выпуске расскажем:

NVIDIA поборолась с майнингом и перестала

Производитель компьютерных видеокарт NVIDIA переживает крайне неоднозначный период для своего бизнеса. С одной стороны, рост стоимости криптовалют спровоцировал бум майнинга и, как следствие, рекордный спрос на игровые видеокарты, на основе которых строятся майнинг-фермы. С другой стороны, игровое сообщество пребывает в ярости. Геймеры не могут обновить свои компьютеры с конца прошлого года, так как тотальный дефицит и спрос со стороны майнеров привели к полному отсутствию видеокарт в свободной продаже и невероятным ценам на те редкие экземпляры, что всё же добираются до магазинов.