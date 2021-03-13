5G против Wi-Fi и Wi-MAX - Техно_суббота

Фото: NASA NASA

В этом выпуске расскажем:

Марс оказался очень неприветливым

Новости с красной планеты следуют одна за одной. За это скажем спасибо марсоходу Персеверанс, который коснулся марса восемнадцатого февраля и за это время успел прислать на Землю тысячи отличных фотографий.

Подробности о VR-шлеме Apple

Аналитик Мин-Чи Куо, который даёт самые точные прогнозы о будущих продуктах компании Apple, и портал 9to5Mac рассказали подробности об очках смешанной реальности.

Гениальность и глупость нейросетей

Сервис MyHeritage, занимающийся исследованием человеческой ДНК, выпустил любопытный инструмент для реставрации старых фотографий. Всего за несколько секунд нейросеть бесплатно повысит четкость фото, раскрасит чёрно белые снимки и, что самое интересное, сделает небольшую анимацию.

Интернет отключат ради интернета

В российском радиочастотном пространстве началась настоящая война за самые перспективные частоты. Первой жертвой столкновений рискует стать стандарт беспроводной передачи данных вай-макс, с помощью которого в интернет выходят сотни тысяч человек.

Коптеры против вредителей

Напоследок небольшая история о том, как забавная идея может принести реальную пользу. Вы же наверняка знаете, как летней ночью раздражают комары, мешающие спать? Студенты университета в голландском городе Делфт придумали бороться с надоедливыми насекомыми с помощью летающих квадрокоптеров.

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