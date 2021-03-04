Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Третья волна коронавируса в России неизбежна;
01:06 — Путин призвал силовиков жёстче мониторить интернет;
02:12 — Алексей Навальный не доехал до колонии;
03:19 — Илон Маск собирается построить новый город;
04:20 — Омскому студенту «с берёзы» установили сотовую вышку.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.