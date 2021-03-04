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Третья волна коронавируса в России неизбежна 

Сергей Василенок 10 часов назад
Третья волна коронавируса в России неизбежна
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Третья волна коронавируса в России неизбежна;
01:06 — Путин призвал силовиков жёстче мониторить интернет;
02:12 — Алексей Навальный не доехал до колонии;
03:19 — Илон Маск собирается построить новый город;
04:20 — Омскому студенту «с берёзы» установили сотовую вышку.
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Подкасты , Алексей Навальный , Илон Маск , Apple , Google
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