За публикацию данных о силовиках начнут сажать 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального;
01:12 — В России ужесточат наказание за публикацию данных силовиков;
02:08 — Кремль отказал Илону Маску в общении через Clubhouse;
03:07 — NASA запретила российским космонавтам ремонтировать МКС;
04:12 — На Байконуре украли шкаф с ценными радиодеталями.
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