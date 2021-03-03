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За публикацию данных о силовиках начнут сажать 

Сергей Василенок 56 минут назад
За публикацию данных о силовиках начнут сажать
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального;
01:12 — В России ужесточат наказание за публикацию данных силовиков;
02:08 — Кремль отказал Илону Маску в общении через Clubhouse;
03:07 — NASA запретила российским космонавтам ремонтировать МКС;
04:12 — На Байконуре украли шкаф с ценными радиодеталями.
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Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Подкасты , ЕС , Apple , NASA , Google
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