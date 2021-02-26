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Китай окончательно победил бедность — Как прошла неделя 

Сергей Василенок 8 часов назад
Китай окончательно победил бедность — Как прошла неделя
Фото: Рамблер
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00:44 — Чей памятник появится на Лубянке?
04:04 — Госдума ужесточит наказание за оскорбление ветеранов;
07:49 — В Армении наступил очередной политический кризис;
13:15 — Китай объявил о полной победе над бедностью.
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