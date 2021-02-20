Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
В этом выпуске расскажем о том:
- Названы главные российские изобретения года,
- Создана нейросеть из живых нейронов,
- Мотор BMW питается водой,
- Сбербанк распознаёт эмоции должников,
- Магниты начнут лечить лейкемию.
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