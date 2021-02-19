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Cоцсеть Clubhouse угрожает России — Как прошла неделя 

Сергей Василенок 5 часов назад
Cоцсеть Clubhouse угрожает России — Как прошла неделя
Фото: ТАСС
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00:48 — Вакцину «Спутник V» начинают тестировать на детях;
04:30 — Россию могут выгнать из Совета Европы из-за Навального;
08:33 — Шеринг — новый экономический тренд набирает обороты;
14:21 — Чем опасна соцсеть Clubhouse?
19:46 — Россияне резко сокращают траты на подарки к 23 февраля и 8 марта.
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Подкасты , Совет Европы , Apple , Google
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