Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Россия хочет наладить «ковидный» туризм 

Сергей Василенок 15 часов назад
Россия хочет наладить «ковидный» туризм
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:10 — Украинцы стали ездить в Россию за прививкой от коронавируса;
01:35 — ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального;
02:57 — Валентина Матвиенко открестилась от пенсии в 450 тысяч рублей;
03:59 — В Москве разыскивают очень модного преступника.
Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
►Подписывайтесь на канал Рамблер в Youtube
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Подкасты , Валентина Матвиенко , Алексей Навальный , ЕСПЧ , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
00:21
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
Происшествия
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение