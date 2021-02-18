Россия хочет наладить «ковидный» туризм 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:10 — Украинцы стали ездить в Россию за прививкой от коронавируса;
01:35 — ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального;
02:57 — Валентина Матвиенко открестилась от пенсии в 450 тысяч рублей;
03:59 — В Москве разыскивают очень модного преступника.
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