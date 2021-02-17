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Проститутки в России работают за еду 

Сергей Василенок 12 часов назад
Проститутки в России работают за еду
Фото: depositphotos.com
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — США могут ослабить санкционное давление на «Северный поток-2»;
01:09 — В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной и страшной болезни;
02:11 — НАТО объявило о готовности к конфронтации с Россией;
03:07 — Российские проститутки начали работать за еду;
04:15 — Судебным приставам запретили забирать у россиян унитазы.
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Подкасты , Apple , Google , НАТО
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