Проститутки в России работают за еду 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — США могут ослабить санкционное давление на «Северный поток-2»;
01:09 — В Танзании зафиксирована вспышка неизвестной и страшной болезни;
03:07 — Российские проститутки начали работать за еду;
04:15 — Судебным приставам запретили забирать у россиян унитазы.
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