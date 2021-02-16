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«Алёнка» ушла с молотка 

Сергей Василенок 2 часа назад
«Алёнка» ушла с молотка
Фото: ТАСС
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00:09 — ВОЗ рекомендовала привиться тем, кто переболел коронавирусом;
01:09 — Для россиян хотят ввести новый вид уголовной ответственности;
02:19 — Владимира Соловьёва забанили в Clubhouse ещё до начала выступления;
03:26 — Страшный памятник Алёнке продали на аукционе больше, чем за 2,5 млн рублей.
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