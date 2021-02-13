В России развернули гигантскую майнинг-ферму 

Новый выпуск нашего подкаста о главных событиях в мире технологий.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
В этом выпуске расскажем о том:
- Криптовалютная лихорадка набирает обороты,
- Исходный код Cyberpunk 2077 украден,
- Гаджеты научились заряжаться от человека,
- Ноутбук с семью экранами поступил в продажу,
- Социальная сеть Clubhouse взрывает Интернет.
Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились», чтобы всегда быть в курсе, где работать за хорошие деньги.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.