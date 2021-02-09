России хотят запретить 5G 

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00:09 — Физлицам-иноагентам хотят запретить участвовать в выборах;
01:26 — НАТО выступила против использования Россией технологии 5G;
02:22 — Роспотребнадзор назвал срок отмены масочного режима;
03:22 — На Россию обрушились аномально опасные морозы.
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