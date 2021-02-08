Россияне скоро снимут маски 

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00:09 — Стало известно, когда россияне смогут отказаться от защитных масок;
01:26 — Григорий Явлинский обрушился с критикой на Навального;
02:49 — В Дагестане произошло громкое убийство;
03:52 — В Ашхабаде построят конкурента «дворцу Путина»;
04:55 — Россияне стали чаще материться в соцсетях после введения запрета.
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