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Россияне скоро снимут маски 

Сергей Василенок 15 часов назад
Россияне скоро снимут маски
Фото: ТАСС
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Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Стало известно, когда россияне смогут отказаться от защитных масок;
01:26 — Григорий Явлинский обрушился с критикой на Навального;
02:49 — В Дагестане произошло громкое убийство;
03:52 — В Ашхабаде построят конкурента «дворцу Путина»;
04:55 — Россияне стали чаще материться в соцсетях после введения запрета.
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Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
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