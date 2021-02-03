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«Спутник V» прошёл третью фазу испытаний 

Сергей Василенок 10 часов назад
«Спутник V» прошёл третью фазу испытаний
Фото: ТАСС
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00:09 — Алексей Навальный получил 2 года 8 месяцев колонии общего режима;
01:21 — Журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». ;
02:10 — США назвали условия для снятия санкций с «Северного потока-2»;
03:05 — Водительские права в России хотят приравнять к паспорту;
03:49 — Фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» могут переснять из-за устаревшего смартфона.
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Подкасты , Алексей Навальный , Apple , ФСИН , Google
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