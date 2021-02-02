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Тестировщик: кто это, какая зарплата и как им стать 

Сергей Василенок 18 часов назад
Тестировщик: кто это, какая зарплата и как им стать
Фото: ТАСС
Недовольны текущими доходами? Потеряли работу в пандемию? Или хотите освоить профессию, которая еще долго будет востребована? Тогда каждый вторник слушайте подкаст «Хорошо устроились», где мы разбираемся: чем занимаются люди новых профессий, за что они получают так много денег, и чему нужно научиться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.
Содержание выпуска:
01:00 — Какие зарплата у тестировщиков;
05:38 — Как попасть в профессию тестировщик;
08:20 — В чем заключается работа тестировщика;
10:20 — Что должен уметь тестировщик;
11:40 — История успеха;
23:20 — Можно ли стать тестировщиком без специализированных знаний;
34:45 — Как новичкам нужно общаться с рекрутерами;
48:53 — Как пройти собеседование на тестировщика;
51:00 — Главные советы начинающему тестировщику.
Подписывайся, тут рассказывают, где работать за хорошие деньги
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