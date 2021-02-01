«Дом-2» всё-таки возвращается 

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00:09 — По всей России вновь прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального;
01:02 — НАТО планирует напасть на Калининградскую область;
02:10 — Светлану Тихановскую выдвинули на соискание Нобелевской премии мира;
02:53 — Российский бизнесмен предложил запретить эмодзи с огоньком;
03:46 — Реалити-шоу «Дом-2» возвращается на экраны.
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