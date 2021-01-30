Сбер запустил потоковый игровой сервис 

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00:37 — Сбер запускает потоковую игровую службу;
01:52 — Intel выпустила первую за 23 года видеокарту;
03:34 — Telegram уводит пользователей у WhatsApp;
04:48 — Смарт-часы опять спасают жизни;
06:32 — Flash умер, и железная дорога вместе с ним.
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