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Сбер запустил потоковый игровой сервис 

Сергей Василенок 17 часов назад
Сбер запустил потоковый игровой сервис
Фото: РИА Новости
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00:37 — Сбер запускает потоковую игровую службу;
01:52 — Intel выпустила первую за 23 года видеокарту;
03:34 — Telegram уводит пользователей у WhatsApp;
04:48 — Смарт-часы опять спасают жизни;
06:32 — Flash умер, и железная дорога вместе с ним.
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Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Подкасты , Intel , Apple , Google
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