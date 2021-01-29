Россия и США приостановили гонку вооружений 

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00:42 — Мособлсуд оставил Алексея Навального под стражей;
05:31 — Европа опять бунтует против коронавирусных ограничений;
10:52 — Россия и США продлили договор СНВ-3;
14:12 — Рынок криптовалют лихорадит;
17:36 — Филипп Киркоров поедет на «Евровидение» от Молдовы.
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