Москвичей обяжут танцевать в масках 

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00:09 — Московским ресторанам и клубам разрешили работать по ночам;
01:14 — В квартире у супругов Навальных прошли обыски;
03:00 — Грузия планирует открыть границу для российских туристов;
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