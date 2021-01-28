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Москва

Москвичей обяжут танцевать в масках 

Сергей Василенок 4 часа назад
Москвичей обяжут танцевать в масках
Фото: ТАСС
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00:09 — Московским ресторанам и клубам разрешили работать по ночам;
01:14 — В квартире у супругов Навальных прошли обыски;
01:59 — Минздрав рекомендовал лечить ковид «Арбидолом»;
03:00 — Грузия планирует открыть границу для российских туристов;
03:56 — ФСБ потратила больше 3 млн рублей на закупку концертных костюмов.
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Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Подкасты , ФСБ , Минздрав РФ , Apple , Google
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