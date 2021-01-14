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Россиян начнут массово колоть со следующей недели 

Сергей Василенок 9 часов назад
Россиян начнут массово колоть со следующей недели
Фото: ТАСС
Слушайте серию подкастов «Выгодный разговор», как поставить грамотную речь и говорить уверенно.
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:09 — Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса с 18 января;
01:13 — Центробанк РФ разъяснил ситуацию с усилением контроля за денежными переводами;
02:28 — Ещё один европейский участник «Северного потока-2» покинул проект;
03:21 — МИД РФ отреагировал на требование Польши передать обломки президентского Ту-154;
04:18 — Программист из США забыл пароль к диску с биткоинами на $240 млн Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Подкасты , Владимир Путин , МИД , Apple , Центральный банк России , Google
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