Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Паспорт получат вакцинированные 

Сергей Василенок 6 часов назад
Паспорт получат вакцинированные
Фото: Вечерняя Москва
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Cиловики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области;
01:12 — ФСБ вместе с Минюстом США изъяла 330 кг кокаина;
02:02 — В России будут введены специальные паспорта для тех, кто прошёл вакцинацию;
03:00 — Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признали «иностранным агентом».
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Подкасты , ФСБ , Министерство юстиции США , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
00:35
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
Происшествия В мире
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
02:02
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение