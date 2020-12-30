Паспорт получат вакцинированные 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Cиловики взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области;
01:12 — ФСБ вместе с Минюстом США изъяла 330 кг кокаина;
02:02 — В России будут введены специальные паспорта для тех, кто прошёл вакцинацию;
03:00 — Центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» признали «иностранным агентом».
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