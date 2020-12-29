Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский назвал преемников Путина 

Сергей Василенок 14 часов назад
Жириновский назвал преемников Путина
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Жириновский назвал имена людей, которые будут претендовать на пост президента России;
01:21 — Пенсии в России могут начать выплачивать цифровыми рублями;
02:21 — В Грозном на проспекте имени Путина двое мужчин напали с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы;
03:12 — Больше половины россиян не готовы даже бесплатно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V»;
04:30 — В Палестине «королева техно» устроила рейв-вечеринку в действующей мечети Наби Муса.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.
Видео дня. Вези меня, мразь, бесплатно: пассажирка такси отказалась платить
Подкасты , Подкаст , Интересные новости , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
01:43
Бритни Спирс станцевала на камеру в кроп-топе и попала на видео
Шоу-бизнес
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
00:45
Мужчина устроил свидание в вагоне московского метро и попал на видео
Новости Москвы
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
00:58
Появилось видео с места взрыва фургона в американском Нэшвилле
США
Блогерша и бьюти-мастер получила срок за губы
03:48
Блогерша и бьюти-мастер получила срок за губы
Происшествия
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
01:10
Россияне пробираются на работу через метровые сугробы
Происшествия Общество
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
00:41
Топ-менеджера отправили в колонию на 15 лет
Происшествия
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
00:36
Опубликовано видео дерзкой кражи шубы в Новосибирске
Происшествия
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
02:09
Беременная безмасочница устроила потасовку с полицией
Происшествия
Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег
00:37
Кондуктор избил пассажира на глазах у людей из-за денег
Происшествия
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
00:49
Под российским «мостом глупости» застряли 197 машин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение