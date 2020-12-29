Жириновский назвал преемников Путина 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Жириновский назвал имена людей, которые будут претендовать на пост президента России;
01:21 — Пенсии в России могут начать выплачивать цифровыми рублями;
02:21 — В Грозном на проспекте имени Путина двое мужчин напали с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы;
03:12 — Больше половины россиян не готовы даже бесплатно привиться вакциной от коронавируса «Спутник V»;
04:30 — В Палестине «королева техно» устроила рейв-вечеринку в действующей мечети Наби Муса.
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