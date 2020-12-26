Каким будет автомобиль Apple? 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:21 — Ученые из Оксфорда научились превращать углекислый газ в реактивное топливо;
01:16 — Представлен первый в мире смартфон с инфракрасным термометром;
02:31 — Bridgestone осваивает 3D-печать для создания адаптивных зимних шин;
03:49 — В России успешно испытали новейший российский транспортно-боевой вертолет;
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