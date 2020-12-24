Дизайнер: кто это, какая зарплата и как им стать 

Недовольны текущими доходами? Потеряли работу в пандемию? Или хотите освоить профессию, которая еще долго будет востребована? Тогда каждый вторник слушайте подкаст «Хорошо устроились», где мы разбираемся: чем занимаются люди новых профессий, за что они получают так много денег, и чему нужно научиться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.
Содержание выпуска:
- 00:47 — Какая зарплата у дизайнеров;
- 04:06 — Как попасть в профессию дизайнера;
- 10:57 — В чем заключается работа дизайнера;
- 12:25 — Soft skills & Hard skills дизайнера;
- 22:29 — История успеха дизайнера и бывшего сотрудника МЧС;
- 28:36 — Можно ли стать дизайнером без специализированных знаний;
- 31:12 — Как найти работу дизайнеру без опыта;
- 36:25 — Как пройти собеседование на дизайнера;
- 44:54 — Главный совет начинающему дизайнеру.
3 главных сайта для дизайнера: