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Дизайнер: кто это, какая зарплата и как им стать 

Сергей Василенок 5 часов назад
Дизайнер: кто это, какая зарплата и как им стать
Фото: RB.ru
Недовольны текущими доходами? Потеряли работу в пандемию? Или хотите освоить профессию, которая еще долго будет востребована? Тогда каждый вторник слушайте подкаст «Хорошо устроились», где мы разбираемся: чем занимаются люди новых профессий, за что они получают так много денег, и чему нужно научиться, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.
Содержание выпуска:
  • 00:47 — Какая зарплата у дизайнеров;
  • 04:06 — Как попасть в профессию дизайнера;
  • 10:57 — В чем заключается работа дизайнера;
  • 12:25 — Soft skills & Hard skills дизайнера;
  • 22:29 — История успеха дизайнера и бывшего сотрудника МЧС;
  • 28:36 — Можно ли стать дизайнером без специализированных знаний;
  • 31:12 — Как найти работу дизайнеру без опыта;
  • 36:25 — Как пройти собеседование на дизайнера;
  • 44:54 — Главный совет начинающему дизайнеру.
3 главных сайта для дизайнера:
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