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Как лечили Навального? 

Сергей Василенок 6 часов назад
Как лечили Навального?
Фото: ТАСС
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — В авторитетном медицинском журнале Lancet появился отчёт сотрудников немецкой клиники Charite, которые занимались лечением Навального;
01:35 — Войсковая часть Федеральной службы безопасности купила яхту российского бренда NorthSilver почти за 71 млн рублей;
02:36 — Минюст признал инагентом одну из самых известных ВИЧ-сервисных организаций;
03:39 — Под Новый год «бешеный принтер» в нижней палате работает в каких-то совершенно небывалых темпах;
04:37 — Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным во всех регионах России.
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