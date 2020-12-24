Как лечили Навального? 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — В авторитетном медицинском журнале Lancet появился отчёт сотрудников немецкой клиники Charite, которые занимались лечением Навального;
01:35 — Войсковая часть Федеральной службы безопасности купила яхту российского бренда NorthSilver почти за 71 млн рублей;
03:39 — Под Новый год «бешеный принтер» в нижней палате работает в каких-то совершенно небывалых темпах;
04:37 — Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным во всех регионах России.
Чтобы не пропускать ежедневные выпуски, подписывайтесь на «Рамблер, какие новости?» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс. Музыке.