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Опасен ли новый вирус 

Сергей Василенок 17 часов назад
Опасен ли новый вирус
Фото: Рамблер
Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — Выражение «британская корона» вскоре обретёт совсем другой смысл;
01:51 — Владимир Путин утвердил состав Госсовета;
02:45 — Германия совместно со своими партнёрами по Евросоюзу может ввести новые санкции против России;
03:53 — В Общественной палате России предложили правительству ввести продуктовые карточки;
05:01 — Власти Нововоронежа всё-таки демонтировали памятник Алёнке.
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Видео дня. Арзамасова и Авербух поженились, а у Горбачевой и Варнавы новые романы
Подкасты , Санкции , Подкаст , Интересные новости , Владимир Путин , Общественная палата России , ЕС , Apple , Google
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