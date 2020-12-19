Биткоин на пике: мнение аналитиков 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:21 — Курс биткоина превысил исторический максимум, зафиксированный в 2017 году;
02:30 — В мире прошел первый в истории турнир по квантовым шахматам;
04:08 — Робопес-полицейский выполнил несколько важных миссий в Нью-Йорке;
05:22 — Искусственный интеллект создал мод игры скрэббл, в котором можно использовать только несуществующие слова.
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