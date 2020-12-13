Повторное отравление Навального 

Экономьте время на чтении новостных лент — слушайте самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:11 — The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»;
01:41 — Германия с 16 декабря ужесточает карантин. Закроются все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости;
02:33 — Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом;
04:01 — Новые бои в Карабахе;
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