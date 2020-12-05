Слежка через вентилятор: правда или миф? 

Экономьте время на чтении новостных лент слушайте — самые интересные новости в подкасте «Рамблер, какие новости?»:
00:21 — Самонаводящийся вентилятор Following Fan «достанет» вас в любом углу комнаты;
01:56 — Экспериментальное лекарство остановило старение;
03:25 — Смартфон Xiaomi получит самый мощный процессор в мире;
04:54 — Facebook планирует запустить собственную криптовалюту Libra в январе 2021 года;
06:41 — В Канаде изобрели революционную маску для быстрого удаления излишков алкоголя.
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