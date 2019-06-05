Новые жертвы ядовитого озера

Власти Кипра во вторник извлекли тело ещё одной жертвы серийного убийцы из красного токсичного озера Коккинопезоула в деревне Митсеро в 28 километрах от столицы Республики Кипр Никосии, сообщает издание Cyprus Mail.

Состояние тела не позволяет определить, принадлежало оно мужчине или женщине. Убийца связал жертву, поместил ее в чемодан с керамической плиткой и утопил в озере. Водолазы продолжают поиски тела 6-летней девочки.

В середине апреля туристы нашли тело женщины в шахте в деревне Митсеро. Позже выяснилось, что она была гражданкой Филлипин, пропавшей в 2018 году.

Были задержаны несколько подозреваемых, один из которых признался причастности к убийству. Через несколько дней полиция нашла тело еще одной женщины. По подозрению в серийных убийствах был задержан 35-летний военнослужащий. По словам полиции, его жертвами могли стать 5 женщин и двое детей. Все погибшие — иностранки.

Как рассказали родственники погибших, полиция Кипра отказывалась принимать у них заявления об исчезновении людей.

Это первый случай серийных убийств на Кипре.