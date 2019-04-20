Событие года: открытие ММКФ 

В рамках 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) прошла церемония вручения премии «Аванс», которой первый национальный глянцевый журнал о киноиндустрии «КиноРепортер» отмечает работу лучших молодых российских актеров. Награда — хрустальная звезда — досталась Александру Кузнецову и Ангелине Стречиной. За последний год Кузнецов снялся в трех сериалах («Лучше, чем люди», «Ненастье» и «Содержанки») и в семи фильмах («Спитак», «Скиф», «Лето», «Кислота», «Папа, сдохни», «Русское краткое. Выпуск 1», «Место!»). Стречина совсем недавно закончила театральное училище имени М. С. Щепкина и за прошлый успела сняться в главных ролях сразу в нескольких фильмах: «На районе», «Гости», «Пиковая дама: Зазеркалье», «Волшебники».
Премии уже восемь лет, на этот раз она была вручена под новым брендом журнала, созданного на базе российской версии The Hollywood Reporter. Премию вручили главный редактор журнала «КиноРепортер», член Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) Мария Лемешева и режиссер, председатель Союза кинематографистов и президент ММКФ Никита Михалков.
41-й Московский международный кинофестиваль открылся 18 апреля. Председателем его жюри в этом году стал корейский режиссер Ким Ки Дук, известный по фильмам «Остров» и «Весна, лето, осень, зима и снова весна». В жюри также режиссер и продюсер Семих Капланоглу (Турция), сценарист и режиссер Валия Сантелла (Италия), актрисы Мария Ярвенхельми (Финляндия) и Ирина Апексимова (Россия). В основном конкурсе фестиваля участвуют тринадцать картин — десять зарубежных и три российские. Российские киноленты — это «Эпидемия. Вонгозеро» Павла Костомарова, рассказывающая о неизвестном смертельном вирусе, который обнаруживают в Москве, «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой о том, как развлекательный видеоблог скрашивает последние дни пожилого мужчины, и «Воскресенье» Светланы Проскуриной об одном дне из жизни чиновника.