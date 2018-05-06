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Генеральная репетиция парада Победы в Москве
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Генеральная репетиция парада Победы в Москве 

Рамблер 1 час назад
Репетиция главного парада Победы страны началась в эти минуты на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места события.
1/17  В 10:00 мск дан старт торжественному мероприятию дал бой кремлевских курантов.
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2/17  Как передает корреспондент ТАСС, в воскресенье утром в центре Москвы наблюдается низкая облачность после ночной грозы.
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3/17  По данным Гидрометцентра России, 6 мая в столице ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.
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4/17  В генеральной репетиции, как ожидается, примут участие 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов.
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5/17  Репетиция призвана в точности повторить церемонию, которая состоится на Красной площади 9 мая, чтобы все ее участники смогли еще раз отработать все действия.
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6/17  В составе колонны военных машин проследуют бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", реактивные системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".
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7/17  авершат наземную часть парада армейские мотовездеходы, УАЗ "Пикап" с пулеметами "Корд", бронеавтомобили "Тайфун-К" и бронированные автомобили "Патруль", после чего должна начаться воздушная часть.
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8/17  За авиацией последует выступление военных музыкантов, которые завершат репетицию маршем "Прощание славянки".
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В связи с репетицией в Москве перекрывали несколько улиц и участков дорог.
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