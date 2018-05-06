Генеральная репетиция парада Победы в Москве 

6/17 В составе колонны военных машин проследуют бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", реактивные системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".
7/17 авершат наземную часть парада армейские мотовездеходы, УАЗ "Пикап" с пулеметами "Корд", бронеавтомобили "Тайфун-К" и бронированные автомобили "Патруль", после чего должна начаться воздушная часть.