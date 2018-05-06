Генеральная репетиция парада Победы в Москве 

1/17 В 10:00 мск дан старт торжественному мероприятию дал бой кремлевских курантов. ТАСС Фото:

2/17 Как передает корреспондент ТАСС, в воскресенье утром в центре Москвы наблюдается низкая облачность после ночной грозы. ТАСС Фото:

3/17 По данным Гидрометцентра России, 6 мая в столице ожидается облачная погода, местами небольшой дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с. РИА Новости Фото:

4/17 В генеральной репетиции, как ожидается, примут участие 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. РИА Новости Фото:

5/17 Репетиция призвана в точности повторить церемонию, которая состоится на Красной площади 9 мая, чтобы все ее участники смогли еще раз отработать все действия. РИА Новости Фото:

6/17 В составе колонны военных машин проследуют бронеавтомобили "Тигр", танки Т-72БЗ, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2", реактивные системы залпового огня "Смерч", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C", ракетные комплексы "Ярс", а также перспективные образцы: танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ". РИА Новости Фото:

7/17 авершат наземную часть парада армейские мотовездеходы, УАЗ "Пикап" с пулеметами "Корд", бронеавтомобили "Тайфун-К" и бронированные автомобили "Патруль", после чего должна начаться воздушная часть. РИА Новости Фото: