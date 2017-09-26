Йода, Хайзенберг, Алексей Учитель: кого в сети считают любимым учителем?
Сегодня в России отмечается День учителя. Минобрнауки предложило всем желающим поделиться в социальных сетях снимком своего любимого педагога с хештегом #ЛюбимыйУчитель. Кого в сети считают любимым учителем — в нашей фотогалерее
12:37 фоторепортаж
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