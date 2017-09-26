Йода, Хайзенберг, Алексей Учитель: кого в сети считают любимым учителем?

Сегодня в России отмечается День учителя. Минобрнауки предложило всем желающим поделиться в социальных сетях снимком своего любимого педагога с хештегом #ЛюбимыйУчитель. Кого в сети считают любимым учителем — в нашей фотогалерее
12:37 фоторепортаж
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Хайзенберг из сериала "Во все тяжкие"
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Любимый учитель музыки - Оззи Осборн
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Мастер Йода
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Любимый учитель литературы
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Американская школьная учительница, осужденная за многочисленные эпизоды совращения трех старшеклассников в период с 2011 по 2014 год
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Актриса из порнофильма
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Сплинтер - учитель черепашек-ниндзя
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Профессор Северус Снейп
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