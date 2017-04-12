Та самая "Эммануэль"
28 сентября исполняется 65 лет со дня рождения нидерландской актрисы и модели Сильвии Кристель — исполнительницы роли Эммануэль в одноименной эротической саге.
15:15 фоторепортаж
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